singlecleanup: ecco la raccolta rifiuti anti Covid di 2hands Bitonto

Un nuovo format, che nasce per la necessità di tutelarsi dal Covid e ridurre al minimo i rischi di contagio: un’azione collettiva che vedrà impegnati piccoli gruppi autonomi. #singlecleanup è l’iniziativa lanciata per domani e domenica da 2hands Bitonto.

“Chiunque vada a fare una passeggiata, un’escursione, un giro in bicicletta o semplicemente la spesa, avrà il compito di raccogliere e conferire correttamente qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato che incontrerà. Basta anche che si raccolga una semplice carta e che venga gettata nel primo cestino disponibile. Oppure, mettici più impegno e riempi una busta!”: questo l’invito che parte dai volontari ambientalisti.

Sono previsti due premi targati 2hands: uno per chi raccoglierà il rifiuto più strano o particolare, l’altro per chi ne avrà raccolto la quantità maggiore.

Per partecipare basterà postare e taggare @2hands Bitonto con la foto del rifiuto o di quanto raccolto e la didascalia con hashtag #loraccolgostrano per partecipare per il primo premio e #puliscotuttoio per il secondo premio.