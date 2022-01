Green pass, quando serve il base o il rafforzato

Secondo la tabella ufficiale aggiornata al 18 gennaio, la possibilità di usufruire delle varie attività cambia in base alla colorazione delle regioni, in base alla distinzione effettuata dalle ordinanze del Ministro della Salute. Si trovano attualmente in zona bianca Puglia, Basilicata, Molise, Sardegna e Umbria. La Valle d`Aosta è l’unica classificata come arancione, mentre il resto delle regioni viene considerato in zona gialla.

GREEN PASS BASE

Stando a quanto riportato sulla tabella, la certificazione verde base è necessaria per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, per l’accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, ai centri che offrono servizi alla persona, per l’accesso alle università e ai tribunali, ai colloqui con i detenuti, la partecipazione alle prove in presenza per i concorsi pubblici. La fruizione di corsi di formazione in presenza e negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, con il green pass base sarà possibile solo nelle regioni bianche e gialle, mentre in caso di regione arancione tali attività saranno consentite solo a chi mostrerà il green pass rafforzato.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, dai 50 anni in su, sarà richiesto il green pass rafforzato. Nello stesso periodo di tempo, la certificazione rafforzata sarà necessaria per accedere a mezzi di trasporto pubblico, impianti di risalita nei comprensori sciistici, consumazione al banco o al tavolo nei luoghi di ristorazione, attività sportive al chiuso, alloggio nelle strutture ricettive, eventi culturali e ricreativi come spettacoli o musei, avvenimenti sportivi, centri benessere e termali, parchi divertimento, sale scommesse e casinò.