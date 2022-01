Buoni spesa Solidarietà alimentare, nuovi termini per richiesta e utilizzo

Cambiano i termini per la presentazione delle richieste e per l’utilizzo dei buoni spesa erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà economica a causa delle conseguenze della pandemia.

Ieri l’assessore al welfare Gaetano De Palma ha firmato la rettifica ai due avvisi (il primo del 13 dicembre scorso, rivolto ai cittadini interessati, e il secondo del 14 dicembre, indirizzato agli esercizi commerciali), che prevede il termine del 15 febbraio 2022 per la presentazione delle richieste dei buoni spesa e del 31 marzo 2022 per il loro utilizzo.

Inizialmente era stata prevista una procedura a sportello, che sarebbe rimasta aperta sino all’esaurimento delle risorse disponibili (200mila euro, somma residuata dai fondi complessivamente assegnati dal Governo al Comune di Bitonto, in attuazione del decreto Ristori ter, con i quali era stato finanziato un primo bando pubblicato a fine 2020).

L’andamento del numero delle richieste (già presentate e attese) e il termine per la spendibilità dei fondi fissato al 31 marzo in ragione della recente normativa Covid hanno reso necessario rettificare il termine di presentazione delle richieste dei buoni spesa (15 febbraio) e anticipare al 31 marzo (rispetto all’originario 30 settembre) l’ultimo giorno utile per poterli utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati.