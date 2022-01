Pnrr, a Corato il primo convegno regionale: programma e relatori

Il 4 febbraio prossimo, presso il Teatro Comunale di Corato, si terrà un convegno sul tema "Il Pnrr: una sfida per la crescita del sud" organizzato dal Comune di Corato in sinergia con Fondazione Cannillo e AIC (Associazione Imprenditori Coratini).

Il convegno, presentato in conferenza stampa lo scorso 14 gennaio, avrà inizio alle ore 9:00 e sarà suddiviso in tre sezioni, moderate dal giornalista de "Il Sole 24 ore", Vincenzo Rutigliano: la prima dedicata agli Enti Locali, la seconda alle imprese e la terza, pomeridiana, sarà incentrata sugli strumenti operativi del PNRR. Una visione ampia, dunque, su un tema che vede al centro l'amministrazione e le imprese del territorio e che può essere un punto di svolta nella crescita della nostra città e del Paese. Di seguito il programma completo dell'iniziativa:

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli Enti locali e le imprese

"Una sfida per la crescita del sud"

Teatro comunale di Corato - venerdì 4 febbraio 2022 ore 9.00- 13.00

Moderatore : Vincenzo Rutigliano (giornalista- Il Sole 24Ore Group)

1 ^ sezione Il Pnrr e il sistema di programmazione degli enti locali 9:00 – 11.00

Saluti istituzionali

• Dott. Sebastiano Leo: Assessore Studio Formazione e Lavoro Regione Puglia - ITS e PNRR: il ruolo della formazione terziaria

• Michele Abbatticchio: Vicesindaco della Città metropolitana di Bari e delegato alla Pianificazione Strategica

• Corrado De Benedittis : Sindaco di Corato

• Gigia Bucci– Segretaria generale CGIL Bari

Saluto degli organizzatori

Intervengono

• Daniela Caterino: professore ordinario di diritto commerciale UNIBA ( introduce il PNRR – Relazione enti locali e imprese)

• Luigi Ranieri Delegato alla pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari

• On. Ubaldo Pagano: Capogruppo in Commissione permanente V Bilancio e Tesoro

• Ing Elio Sannicandro – direttore di ASSET : Regione Puglia

2^ sezione Il Pnrr e il sistema di programmazione per le imprese 11:00 – 13.00

Intervengono

• Dr Deveglia Flavio Renato Ernst & Young S. partner – Opportunità e prospettive di sviluppo per le imprese

• Dr. Pierpaolo Petrosino – CorprateBankerGlobal Account Manager). Credito Emiliano spa – Istituti di credito e agevolazioni per i finanziamenti

• Dr. Roberto Fuzio – Consorzio Artemide – Transizione digitale e opportunità di finanziamento

3^ sezione Pnrr, strumenti operativi 15:00 – 18.00

Intervengono

• D.ssa Gianna Elisa Berlingierio, direttrice del dipartimento sviluppo economico della Regione Puglia

• Dott. Mario Pagani, responsabile dipartimento Politiche Industriali CNA Nazionale