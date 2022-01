Raccolta rifiuti, presto il porta a porta in tutta la città

“Un altro test di maturità per la nostra comunità”. Così il sindaco Michele Abbaticchio ha definito la partenza del servizio di raccolta porta a porta in tutta la città. Il servizio pap è già attivo da oltre dieci anni nel centro antico e nelle frazioni di Palombaio e Mariotto.

A breve verranno distribuiti i mastelli ad ogni famiglia – fa sapere il primo cittadino attraverso la sua pagina facebook – e sarà avviata una campagna di comunicazione dettagliata con un vademecum molto semplice da seguire. Questo porterà all’eliminazione di tutti i cassonetti stradali.

Si annuncia dunque una piccola “rivoluzione” in termini di civiltà per Bitonto, necessaria ed improcrastinabile, visto che il nostro è l’unico comune dell’aro Bari 1 (che comprende anche Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia) a non aver avviato il servizio di raccolta pap. Differenziare i rifiuti diventerà un obbligo e chi non si è ancora abituato a farlo, dovrà imparare a dividere correttamente i materiali da separare negli appositi contenitori.

Intanto – annuncia il sindaco – nella zona artigianale si avvia a conclusione dei lavori il primo centro di raccolta comunale con servizio di accoglienza e videosorveglianza, dove si potranno conferire i rifiuti differenziati, a determinate condizioni.