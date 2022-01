Il Covid frena anche le donazioni di sangue, appello dell'Avis Bitonto

“L’ondata di contagi ha colpito severamente il nostro territorio e sta mettendo in difficoltà anche le raccolte di sangue”. Ad affermarlo è Massimo Rutigliano, presidente dell’Avis Bitonto.

“Il nostro impegno per colmare il fabbisogno di sangue è raddoppiato – prosegue – ma non è supportato dalla risposta dei donatori, che sempre più spesso non si trovano nella possibilità di donare a causa del Covid”.

Rutigliano lancia quindi un appello, invitando tutti i donatori a compiere il proprio gesto di solidarietà con maggiore sollecitudine e sollecitando chiunque non l’avesse ancora fatto a diventare donatore di sangue, poiché è un gesto che significa amare due volte, per gli altri e per se stessi.: “Donare il sangue è sicuro e in questi giorni è più utile che mai!”.

"Nella raccolta del 5 febbraio, oltre a quelle che saranno programmate nei prossimi mesi, sperando in un calo dei contagi, auspichiamo una maggiore sensibilità di tutta la cittadinanza per tornare a livelli che ci permettano di mantenere l’autosufficienza", conclude il presidente dell'Avis Bitonto.