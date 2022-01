Intitolare una via di Bitonto a Norma Cossetto, martire delle foibe

“Intitolare una via o una piazza di Bitonto al ricordo del sacrificio di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana martire delle foibe”. A proporlo è l’avvocato Beppe Cazzolla, che nei prossimi giorni avvierà una raccolta firme ai sensi dell’art. 6 lettera A del Regolamento comunale per la Toponomastica e la numerazione civica.

Norma Cossetto fu arrestata il 27 settembre 1943 a Parenzo da partigiani slavi, torturata e poi gettata in una foiba nella notte tra il 3 e il 4 ottobre. Nel 1949 l’Università di Padova le conferì la laurea ad honorem e nel 2005 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la insignì della medaglia d’oro al merito civile come “luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio”.

L’avvocato Cazzolla ricorda che i massacri delle foibe, che videro migliaia di vittime italiane e l’esodo di 350mila connazionali da Istria e Dalmazia, finirono nell’omertà per motivi di opportunità politica e per decenni furono solo il ricordo atroce dei profughi e di una minoranza politica, venendo riconosciuti solo dopo mezzo secolo. «L’intitolazione, già deliberata da altre città italiane – sottolinea – sarebbe il simbolo di un ricordo condiviso e un modo per onorare una giovane donna, vittima innocente e indifesa della guerra e di coloro che agirono con ferocia e crudeltà. Ma il ricordo andrebbe a lei, non solo come vittima dell’odio anti italiano ma anche come donna che incarna il sacrificio di tantissime donne che ancora oggi sono oggetto di violenza, discriminazione e sopraffazione».

Chiunque voglia offrire il proprio contributo sottoscrivendo la proposta, può mettersi in contatto con l’avvocato Beppe Cazzolla (080 3743778 - cazzolla.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it) che prevede di consegnarla al Comune di Bitonto il prossimo 10 febbraio, giorno del ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata.