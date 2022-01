Sottopasso Pasquini chiuso da martedì a sabato per lavori alle caditoie

Da martedì 1° a sabato 5 febbraio il sottopasso Pasquini sarà interessato da lavori di manutenzione per il rifacimento e la messa in sicurezza delle caditoie. Per questo la Polizia locale, con ordinanza n. 54/2022, ha istituito nelle stesse giornate il divieto di circolazione lungo il tracciato del sottopasso per tutti i tipi di veicoli, con esclusiva deroga per i veicoli strumentali al cantiere dei lavori.

Sono previsti i seguenti percorsi alternativi per le linee extraurbane Bitonto-Giovinazzo-Molfetta e Adelfia-Palo del Colle della STP Spa:

ANDATA: piazza Marconi (capolinea), piazza Moro, via Matteotti, via Senatore Angelini, via Paolo Scoppio, via Lazzati (fermata), via per Giovinazzo

RITORNO: via per Giovinazzo, via Lazzati (fermata), via Paolo Scoppio, via Senatore Angelini, via Quasimodo, via Ammiraglio Vacca, via Matteotti, piazza Moro, piazza Marconi (capolinea).

Durante i lavori potrà essere bloccato anche il transito dei pedoni.