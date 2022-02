Green pass base obbligatorio per l’accesso agli uffici di Polizia

Da oggi tutti coloro che dovranno accedere agli uffici di Polizia per chiedere informazioni o esplicare pratiche in materia di passaporti, espatrio di minori, armi, licenze, sicurezza privata e stranieri, dovranno possedere il green pass base come previsto dal Dpcm del 21 gennaio 2022 e dall’art.3 del D.L. 7/1/2022 n.1.

L’accesso a tutti gli uffici di Polizia, compresi l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio Polizia amministrativa e sociale della Questura di Bari, sarà consentito esclusivamente a seguito del prescritto controllo della certificazione verde Covid-19 base.

Eccezione a tale regola generale è prevista per i cittadini che si recheranno negli uffici di Polizia perché convocati per attività d’indagine o per la notifica di provvedimenti dell’autorità, per le persone che dovranno fare accesso all’ufficio denunce e per coloro che sono sottoposti ad altre misure restrittive o limitative della libertà personale, per i quali l’accesso sarà libero.