Nata nove anni fa per iniziativa di Sabrina Flapp, maestra di una scuola elementare di Terzo di Aquileia in provincia di Udine, ha “contagiato” l’intero Stivale. La Giornata dei Calzini Spaiati è un’idea meravigliosamente semplice per comunicare un concetto che fatica a farsi strada tra i pregiudizi: l’inclusione, l’uguaglianza nella diversità.

Ogni primo venerdì di febbraio si celebra questa giornata che è un invito all’accoglienza e all’abbraccio, tanto più prezioso in tempo di Covid, quando ci si sente spesso soli proprio come un calzino spaiato.

La scuola primaria Modugno dell’istituto comprensivo Modugno Rutigliano Rogadeo di Bitonto ha voluto festeggiarla ieri, 4 febbraio, raccogliendo i lavori prodotti dagli alunni. «Un’adesione straordinaria, soprattutto da parte delle classi in cui non ci sono bambini con disabilità. È stato questo il risultato più bello e sorprendente», commenta Sara Marinelli, insegnante e referente per l’inclusione della primaria Modugno.

«Nella nostra scuola – spiega – con il supporto del dirigente Michele Bonasia, ci sforziamo di mettere a frutto la diversità come risorsa per la classe, come forza che coinvolge, arricchisce e dà luce alle unicità di ciascuno. I bambini, invitati ad indossare due calzini spaiati, l’hanno fatto con entusiasmo e consapevolezza».

Questa iniziativa s’inserisce in uno sforzo di programmazione quotidiana per incrociare le lezioni dei docenti curricolari con quelle degli insegnanti di sostegno ed evitare l’emarginazione di fatto dei bambini con disabilità e degli stessi docenti che li seguono. Lezioni condivise che procedono di pari passo, per far sì che gli alunni con disabilità siano davvero integrati nella classe e non solo nomi aggiunti in elenco.

Anche i bambini costretti a casa dal Covid hanno partecipato ai lavori per la Giornata dei Calzini Spaiati, inviando i loro contributi. Due calzini, anche se diversi per forma o colore, assolvono alla loro funzione: tenere caldi i piedi. Si è partiti da questo concetto elementare per guidare gli alunni verso comportamenti inclusivi, accoglienti, aperti.

«Con tutti gli insegnanti – racconta la maestra Marinelli – ci impegniamo ogni giorno a seminare i valori del rispetto e dell’uguaglianza, soprattutto fra i bambini “normali”, perché imparino a considerare tutti i compagni come persone, a prescindere da ogni diversità. Avere un’abilità diversa non è un limite ma una specificità: è come avere gli occhi azzurri anziché marroni o neri. Tutti siamo diversi, tutti siamo alla pari anche se diversi».

Valori importanti che camminano sui piedi dei bambini, infilati ieri in calzini coloratissimi e rigorosamente spaiati. “Tutti diversamente uguali”, per dirla con le parole di Adriano, 8 anni.