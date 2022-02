Prolungata fino a martedì la chiusura del sottopasso Pasquini

Il sottopasso Pasquini resterà chiuso al traffico fino a martedì 8 febbraio. Il prolungamento della chiusura si è reso necessario per il protrarsi dei lavori di manutenzione per il rifacimento e la messa in sicurezza delle caditoie, in corso dal primo giorno di febbraio.

La Polizia locale ha prorogato con l’ordinanza n. 71/2022 il divieto di circolazione lungo il tracciato del sottopasso per tutti i tipi di veicoli, con esclusiva deroga per i veicoli strumentali al cantiere dei lavori.

Confermati i seguenti percorsi alternativi per le linee extraurbane Bitonto-Giovinazzo-Molfetta e Adelfia-Palo del Colle della STP SpA:

(ANDATA) piazza Guglielmo Marconi (capolinea), piazza Aldo Moro, via Giacomo Matteotti, via Senatore Angelini, via Paolo Scoppio, via Giuseppe Lazzati (fermata), via per Giovinazzo

(RITORNO) via per Giovinazzo, via Giuseppe Lazzati (fermata), via Paolo Scoppio, via Senatore Angelini, via Salvatore Quasimodo, via Ammiraglio Vacca, via Giacomo Matteotti, piazza Aldo Moro, piazza Guglielmo Marconi (capolinea).

Modifiche sono previste anche per i percorsi dei bus urbani e delle corse scolastiche operate dall’Asv Autolinee e Autoservizi.

Durante i lavori, per esigenze di sicurezza, potrà anche essere bloccato il transito dei pedoni.