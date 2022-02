Si sono chiuse le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/22 per la primaria e la secondaria di primo e secondo grado. Per la scuola dell’infanzia la domanda andava presentata in modalità cartacea. La partecipazione delle scuole paritarie alle iscrizioni online era facoltativa.

Si registra un calo delle iscrizioni 2021/22 sulle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado rispetto agli alunni dell’anno scolastico in corso: -10,5% sulla primaria e -10,0% sulla secondaria di primo grado. Un calo superiore sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado, rispetto a quello relativo alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 (rispettivamente -7,7% e -5,6%).

Nella scuola primaria cresce la domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali), scelto dal 21,4% delle famiglie rispetto al 20,7 % di due anni fa. Le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado rilevano un calo pari a -20,4% rispetto ai frequentanti dell’anno scolastico in corso.

Si conferma il trend degli ultimi due anni nella scelta dell’indirizzo di studio della prima classe della scuola secondaria di secondo grado: gli studenti privilegiano ancora i licei, con una percentuale di 56,6%, in crescita rispetto allo scorso anno che si è attestata a 55,0% e all’anno scolastico 2019/20 che era di 54,4%.

Seguono gli istituti tecnici con il 29,5% delle iscrizioni, e i professionali con il 13,9%.

Nei licei, gli indirizzi che presentano un leggero calo di iscrizioni rispetto allo scorso anno sono classico (che passa da 7,4% a 7,0%), musicale e coreutico (da 0,9% a 0,8%) ed europeo/internazionale (da 0,6% a 0,5%). L’indirizzo linguistico, invece, vede un amento delle iscrizioni, passando dal 7,7% dello scorso anno all’8,0% per l’anno scolastico 2021/22. L’indirizzo scientifico si conferma la scelta preferita degli studenti, mantenendo la percentuale più alta, pari a 27,3% (26,2% lo scorso anno): l’indirizzo scientifico “tradizionale” e l’opzione Scienze applicate rilevano un aumento delle preferenze, passando rispettivamente da 16,7% a 16,8% e da 8,3% a 9,5%, mentre la sezione sportiva presenta un calo, da 1,1% a 1,0%. L’indirizzo Scienze Umane registra il 9,3% delle scelte contro 8,5% dello scorso anno.

Un incremento delle preferenze si registra anche per l’indirizzo Artistico, che passa da 3,6% dello scorso anno a 3,7%. In calo le iscrizioni negli istituti professionali, che passano da 15,3% delle preferenze dello scorso anno a 13,9% del 2021/22: il calo è presente sia nel settore Servizi (9,9% rispetto a 11,3% dello scorso anno), sia nel settore Industria e Artigianato (3,2% rispetto a 3,4% del 2020/21); i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), invece, presentano un aumento passando da 0,6% delle preferenze a 0,8%.

Complessivamente i tecnici presentano un leggero calo (29,5% di preferenze contro 29,7% di preferenze lo scorso anno): il settore Economico passa da 10,5% a 10,0% nel 2021/22, mentre nel settore Tecnologico si ha un aumento da 19,2% lo scorso anno a 19,5% per il 2021/22.

I dati rilevati si riferiscono solo alle iscrizioni online, a cui si devono aggiungere le iscrizioni cartacee, non ancora quantificabili.