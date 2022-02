Forte vento, oggi villa comunale e cimiteri chiusi

La villa comunale e cimiteri di Bitonto e delle frazioni di Mariotto e Palombaio resteranno chiusi per l’intera giornata di oggi a causa del forte vento.

Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 75/2022 firmata in prima mattinata dal sindaco Michele Abbaticchio, con la quale, prendendo atto dell’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Puglia, si dispone la chiusura dei quattro siti per il rischio di caduta alberi e pali della pubblica illuminazione, che potrebbe essere provocata dalla forte intensità delle raffiche di vento.