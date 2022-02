Palazzo Gentile a luci spente per protesta contro i rincari dell’energia

Bitonto aderisce alla protesta simbolica dei Comuni pugliesi contro il rincaro dei costi energetici. Lo fa spegnendo le luci su Palazzo Gentile questa sera alle 20.

Il presidente dell’Anci Puglia Domenico Vitto, raccogliendo l’appello del presidente dell’Anci nazionale Antonio Decaro, ha chiesto a tutti i colleghi sindaci pugliesi di spegnere simbolicamente l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la propria comunità.

La Puglia si unisce così alla protesta simbolica dei Comuni italiani contro il rincaro dei costi energetici, che avrà pesanti ripercussioni su famiglie e imprese, già duramente provate dalla pandemia, ma anche sui bilanci degli enti locali, mettendo a rischio l’erogazione dei servizi alle comunità.

“L’economia delle nostre comunità locali – sottolinea il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio – è oggi seriamente minacciata dai pesanti e continui rincari dei costi dell’energia. C’è il fondato timore per il Paese di entrare in una fase di grave depressione economica e sociale dalle conseguenze imprevedibili, Per questo è fondamentale un intervento immediato e risolutivo da parte del Governo nazionale, chiamato a non sottovalutare una questione, che rischia di compromettere le prospettive di generale ripresa post pandemia”.