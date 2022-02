Riaprono da giovedì le delegazioni comunali nelle frazioni

Riaprono finalmente le sedi della delegazioni comunali delle frazioni, dopo quasi due anni di chiusura. Una nota a firma del sindaco Michele Abbaticchio, indirizzata al Servizio demografico, stabilisce un giorno unico di apertura settimanale, il giovedì, a Mariotto dalle 9 alle 11 e a Palombaio dalle 11 alle 13.

La delegazione comunale di Palombaio, intanto, è stata trasferita in uno stabile nella prima traversa di via Manzoni, arredato di tutto il necessario per garantire il funzionamento degli uffici.

Ad ostacolare la riapertura delle due sedi distaccate nelle frazioni era un problema di risorse umane: bisognava destinare un addetto comunale ed un vigile urbano a presidio delle postazioni. Risolta ora la questione del personale, è arrivato il via libera alla riapertura, dal prossimo giovedì 17 febbraio.

Le assessore Angela Scolamacchia e Marianna Legista, rispettivamente con deleghe a personale e digitalizzazione e ai servizi demografici, esprimono soddisfazione per la risoluzione di un annoso problema.

«Sono contenta che i cittadini delle frazioni possano usufruire nuovamente dei servizi demografici, seppur per un giorno alla settimana. Questo – commenta Scolamacchia – è il frutto di collaborazione e disponibilità con gli uffici preposti e con la Polizia municipale».

Di “servizi immediati” parla Legista: «rilascio di certificati, richieste varie, possibilità di prenotarsi per l’emissione della carta d’identità e accesso ai servizi Pua con la presenza di un assistente sociale».