Differenziata porta a porta, comincia domani la consegna dei kit

Parte domani la campagna di comunicazione della Sanb e del Comune di Bitonto per informare i cittadini sulle modalità di avvio della raccolta differenziata porta a porta, annunciato per aprile prossimo.

Di seguito le informazioni sui kit di cui verrà dotato ogni utente. Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone: Centro abitato, Zona Industriale e case sparse, Centro storico, Frazioni. Sia nel centro antico che a Palombaio e Mariotto, dove la differenziata pap è partita già da anni, i vecchi mastelli verranno sostituiti con i nuovi, dotati di codici identificativi che consentiranno di monitorare quantità e appropriatezza dei conferimenti.

KIT

Gli utenti riceveranno a casa materiale informativo, un mastello per il vetro, uno per carta e cartone, uno per l’umido completo di sacchetti compostabili, un sotto lavello forato per l’umido, un rotolo di sacchetti per plastica e lattine ed uno per il secco residuo. Per pannolini e pannoloni da smaltire, si potrà richiedere l’adesivo rosso da apporre sui sacchetti che li contengono.

Il kit sarà consegnato a domicilio da parte degli operatori Sanb. In ogni abitazione, condominio, ufficio o attività commerciale verranno affisse locandine informative con indicazione della data di consegna. Per ricevere il kit bisognerà esibire la tessera sanitaria dell’intestatario Tari o l’ultima cartella Tari.

In caso di mancata consegna, il kit si potrà ritirare nel punto mobile indicato nella locandina che verrà affissa successivamente al termine delle consegne nel proprio quartiere.

Il kit si può prenotare online collegandosi al sito respirabitonto.it. Bisogna compilare i propri dati, confermare l’indirizzo email e attendere la conferma dell’operatore entro le 24 ore. Si possono indicare data e orario più comodi per le proprie esigenze. In caso di impossibilità al ritiro, si può delegare qualcuno o annullare la prenotazione in autonomia, entro al massimo due ore prima della consegna concordata.

INFO POINT E ASSISTENZA

L’info point in via don Luigi Sturzo (ex sezione distaccata del Tribunale di Bari) è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì dalle 15 alle 19. Bisogna presentarsi muniti di mascherina e green pass.

Per informazioni e assistenza: 080 8406971 - assistenza@respirabitonto.it (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30).