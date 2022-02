Sciopero di 48 ore dei dipendenti pubblici e privati

I dipendenti pubblici e privati sciopereranno per due giorni, domani e giovedì. La Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, per martedì 15 e mercoledì 16 febbraio.

In caso di adesione allo sciopero, come previsto dalla normativa in materia, saranno comunque garantiti tutti i seguenti servizi pubblici essenziali: servizio di stato civile (per la registrazione di nascite e morti); servizio cimiteriale (per trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme); servizio di polizia municipale (per attività di sicurezza pubblica, pronto intervento per incidenti e situazioni eccezionali di emergenza, nonché per attività richiesta dall’autorità giudiziaria e reperibilità per interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori, attività della centrale operativa, vigilanza della sede municipale); servizio di protezione civile (presidio con personale in reperibilità); servizio sociale (limitatamente all’assistenza domiciliare agli anziani e al ricovero di minori richiesto dall’autorità giudiziaria); servizio lavori pubblici (per rilascio di certificati con diritto d’urgenza per partecipare a gare d’appalto); servizio della contabilità del personale (per l’erogazione di stipendi e assegni di sostentamento, o per il rispetto di scadenze di legge relative a contributi previdenziali).