Efficacia e gestione VelOk: le precisazioni di Abbaticchio

In risposta al nostro articolo pubblicato ieri sul funzionamento e sull’utilità dei VelOk installati a Bitonto e nelle frazioni, il sindaco Michele Abbaticchio precisa una serie di punti.

Il primo: la questione economica: “L’acquisizione delle apparecchiature in via diretta – sostiene il primo cittadino – ci sarebbe costate tre volte di più se avessimo optato per l’acquisto anziché per il noleggio”.

Il secondo passaggio riguarda la segnaletica verticale in prossimità dei VelOk e le colonnine vandalizzate nell’ultimo capodanno e non ancora sostituite. Abbaticchio contesta la mancanza della segnaletica verticale, anche se nell’articolo non si parlava di assenza bensì di “polemiche (rilevate dai cittadini, ndr) per l’assenza di un’adeguata segnaletica verticale che informasse gli automobilisti della presenza dei VelOk”. Per fare un esempio pratico, a Palombaio uno degli autovelox è preceduto da tre segnali stradali di limite di velocità disposti in questa sequenza: 70 km/h, 30 km/h, 50 km/h. Da qui si evince almeno una incongruità.

Quanto invece ai danneggiamenti delle colonnine, alcune di esse sono state vandalizzate non solo a capodanno scorso ma anche ad agosto 2021, come quelle installate a Mariotto e in via Ammiraglio Vacca a Bitonto. Mancano all’appello i VelOk di via Traiana, via Planelli e via Giovinazzo. “A gennaio – precisa Abbaticchio – l’amministrazione ha impegnato le somme necessarie alla sostituzione, poi si farà la gara e quelli mancanti verranno ripristinati”.

Il terzo ed ultimo punto contestato dal sindaco riguarda l’utilità dei VeOk: “A fronte di tutti i verbali fatti e di tutti i rallentamenti registrati in termini percentuali sulle strade dove sono stati collocati (basta parlare con i residenti dei punti interessati che ammetteranno che comunque si sono ridotte le corse pazze anche se non azzerate ovviamente perché i delinquenti le multe non le pagano), perché dobbiamo demonizzare i VelOk?”.

Da parte nostra nessun intento di aborrirli: rappresentano un deterrente contro gli eccessi di velocità ma ribadiamo che, se venissero resi noti i dati sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni comminate, tali numeri attesterebbero in maniera evidente l’utilità ed efficacia dei VeOk.