Tre quartieri, un solo presidio di sport: ecco il progetto dei Laureati in Movimento

Sport e Salute SpA e Bitonto insieme per il progetto “Quartieri in Movimento… tra Sport e Competenze”, che posiziona la nostra città fra i 22 interventi nazionali finanziati per 100mila euro da Sport e Salute (azienda partecipata dello Stato per lo sviluppo dello sport, capitanata dal presidente amministratore delegato Vito Cozzoli e dal direttore generale Diego Nepi Molineris) nell’ambito del programma Sport di Tutti.

L’esordio è vincente, grazie all'idea dell’associazione sportiva dilettantistica e culturale Laureati in Movimento che ha coinvolto 19 partner e ha piantato l’unica bandiera regionale utile ad edificare un presidio sportivo, sociale, culturale e collettivo che coinvolgerà circa 1.500 persone. Il programma prevede dodici mesi di sport e comunità da vivere in compagnia e con la collaborazione di partner e stakeholder, facendo della rete il punto di forza. Hanno aderito asd, enti del terzo settore e istituzioni per trasformare i quartieri 10-11-12 di Bitonto in un efficiente presidio sportivo dove svolgere le attività previste e finanziate.

Laureati in Movimento, da capofila, seguirà l’incremento della pratica sportiva e il monitoraggio sulle persone fragili nei quartieri. Il presidente Giuseppe Sannicandro, assieme al gruppo di professionisti fondatori che dal 2012 ad oggi hanno portato da sei a circa trenta i collaboratori che animano l’associazione, parla di una grande opportunità offerta da Sport e Salute SpA: «Il bando Sport di Tutti - Quartieri rappresenta un’importante possibilità d’intervento reale sul territorio per l’associazionismo di base. Crea vantaggi per le realtà locali e dà modo di realizzare progettualità strutturali, sistematiche e non episodiche capaci di incidere sul futuro di luoghi e cittadini». Conoscere le dinamiche del territorio aumenta le potenzialità di attuare azioni misurate a rendere i risultati attuativi e concreti. «Il bando ha concesso di canalizzare le nostre energie, il nostro know-how e la nostra esperienza in un contesto specifico, quello di quartiere, dandoci i giusti input e i giusti strumenti», sottolinea Sannicandro.

L’inclusione la fa da padrona. Nessun escluso: talenti, disabilità e paralimpismo sono concetti naturali da valorizzare con gli stessi diritti di gioco. L’opportunità data da Sport e Salute è volta alla comunità e fa i conti con il profilo strutturale, socio culturale ed economico del territorio per migliorarlo. Tutti dentro, grazie ai corsi per bambini, adulti, donne e over 65, mentre i centri estivi saranno d’ausilio alle famiglie e divertiranno i giovani. Spazio alla creatività e socialità con la masseria didattica, gli incontri tematizzati e “8 mila passi nel Tiflis”, un torrente per stare insieme immersi nella natura. Una società partecipata e consapevole è di certo una società in movimento. Gli sport attori di questo processo saranno ginnastica, calcio, giochi e sport tradizionali, badminton, pallavolo e calcio balilla; le attività di servizio saranno il dopo scuola laboratoriale per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni; cinque incontri con nutrizionisti e testimonial; corsi di informazione sul paralimpismo; animazione; corsi federali per arbitro tecnico di primo livello di calcio balilla e di badminton; corsi per mini chef; tirocini, affiancamento e orientamento in uscita; laboratorio delle emozioni, fitwalking e gruppo cammino.

Il progetto prevede un lavoro in sinergia che coinvolge i Laureati in Movimento, l’amministrazione comunale, la parrocchia Santissimo Sacramento e le scuole, in collaborazione con alcune realtà del terzo settore.

I PARTNER DEL PROGETTO

Comune di Bitonto; Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Puglia; Università degli Studi di Foggia; istituto comprensivo Modugno Rutigliano Rogadeo; liceo scientifico artistico Galileo Galilei; parrocchia Santissimo Sacramento; Federazione Italiana Sport degli Intellettivo-Relazionali (FISDIR) Puglia; Federazione Italiana Badminton (FIBa) Puglia; Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) Puglia; Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAIn) Puglia; asd Volley Bitonto; associazione dilettantistica disabili Elos “Michele Cioce” Bitonto (centro di avviamento allo sport paralimpico); asd Gymnica Sport; masseria didattica Lama Balice; gal Nuovo Fior d’Olivi; associazione Amici del Cuore; Fidapa BPW Italy sezione di Bitonto; Legambiente circolo di Bitonto “Pino di Terlizzi”; libreria Raffaello.