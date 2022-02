Cimiteri Bitonto e frazioni, ad aprile partiranno le esumazioni dei morti nel 2011

Ad aprile partiranno le operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei deceduti nell’anno 2011, inumate nei cimiteri di Bitonto, Palombaio e Mariotto, come previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

Il Comune invita i familiari dei defunti da esumare a far pervenire all’Ufficio Cimiteri (in piazza Marconi 9) la richiesta per la destinazione dei resti mortali dei congiunti. È possibile questo facsimile.

In caso di mancata presentazione di richiesta da parte dei familiari entro il prossimo 31 marzo, il Comune provvederà a depositare nell’ossario comunale i resti ossei rinvenuti, o ad inumarli nuovamente, in caso di non completa mineralizzazione.