Clean up! Appello a ripulire via delle Fornaci

Domenica 20 febbraio si terrà un nuovo clean up in via delle Fornaci, la strada di collegamento tra il centro e la poligonale di Bitonto, notoriamente presa d’assalto dagli incivili che riversano a lato della carreggiata ogni tipologia di rifiuti. In via delle Fornaci si riscontra una massiccia presenza di microplastica e vetro, ma anche di buste abbandonate e rifiuti ingombranti.

L’iniziativa di pulizia collettiva è organizzata dal movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita, “nell’ottica di ridare decoro ad uno dei punti di ingresso della nostra città”.

Per i volontari, appuntamento alle 10.30 davanti alla casa cantoniera. Si raccomanda l’utilizzo di sistemi di protezione individuale, abbigliamento comodo e guanti da lavoro.