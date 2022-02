La raccolta porta a porta? “Si può fare!” Evento con Mario Tozzi

“Si può fare!” è il nome scelto per l’incontro pubblico divulgativo sulla imminente attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta sull’intero territorio comunale di Bitonto, che comprende il centro urbano e le frazioni di Palombaio e Mariotto.

L’incontro è fissato per mercoledì 23 febbraio, alle 18.30, nel teatro comunale Tommaso Traetta (in Largo Teatro, 17).

Interverranno Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e divulgatore scientifico; Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto; Nicola Roberto Toscano, amministratore unico della Sanb (Servizi Ambientali per il Nord Barese)

Obiettivo dell’evento è coinvolgere e motivare i cittadini di Bitonto e delle frazioni in questo percorso di civiltà e responsabilità che è insieme individuale e collettivo: ciascuno è chiamato a fare la sua parte per contribuire all’obiettivo finale di comunità, cioè ridurre la produzione di rifiuti.

Perché passare dalla raccolta differenziata stradale a quella pap? Quali sono i vantaggi? Qual è l’impegno richiesto ai cittadini?

Il fine è quantitativo e qualitativo: aumentare la percentuale di rifiuti separati e migliorare la “purezza” del materiale differenziato.

Benché comporti costi più alti rispetto alla raccolta differenziata tradizionale, il porta a porta consente di abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti, poiché il volume di quelli indifferenziati destinati alla discarica si riduce in misura considerevole.

Vi è un altro vantaggio importante, estetico e salutare: spariscono i cassonetti stradali, con il loro “contorno” di sacchetti abbandonati sui marciapiedi e sull’asfalto. A beneficiarne sono il decoro urbano e la salubrità dell’aria.

Ma ai cittadini è richiesto un surplus di impegno per differenziare correttamente i rifiuti nei sacchetti ad hoc per la raccolta di vetro, plastica, carta e altri materiali. Sacchetti che poi devono essere lasciati fuori dalla propria abitazione nei giorni e negli orari stabiliti. L’efficacia della raccolta differenziata pap è direttamente proporzionale alla coscienza civica dei cittadini, chiamati ad impegnarsi sempre più nella separazione dei rifiuti.

Si rende necessario un cambiamento di abitudini e stili di vita personali e familiari, ed è proprio questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma nel teatro comunale il prossimo 23 febbraio: spiegare e motivare. A fare da “coach”, con l’autorevolezza e la capacità divulgativa che gli appartengono, sarà il professor Mario Tozzi.

In platea, una fetta di pubblico “speciale”: una rappresentanza degli alunni delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, scelti come uditori privilegiati affinché possano veicolare a casa, in famiglia, le azioni virtuose da mettere in campo per una corretta ed efficace raccolta differenziata porta a porta, che possa consentire a Bitonto, Palombaio e Mariotto di compiere un salto di qualità e quantità nella separazione dei rifiuti.

Al termine del suo intervento, il professor Tozzi risponderà alle domande di tre studenti.

Dialogheranno con Mario Tozzi il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, e l'avvocato Nicola Roberto Toscano, amministratore unico di Sanb, la società a partecipazione pubblica che ha promosso con l'amministrazione comunale questo importante e necessario passaggio. Entrambi faranno appello alla buona volontà e al senso civico dei bitontini. Modererà l’incontro la giornalista Mariella Vitucci.

È prevista inoltre la proiezione di alcune “pillole” video di volti noti bitontini.

La serata sarà anche l’occasione per annunciare le tappe de percorso che, entro aprile, condurrà all’avvio del porta a porta in città, preceduto da un’intensa campagna di comunicazione già entrata nel vivo.

Il cambiamento comincia dai piccoli gesti quotidiani. Si può fare!

Per prenotare il proprio posto a teatro è necessario inviare un'email all'indirizzo info@respirabitonto.it