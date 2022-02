2hands Bitonto in piazza Moro, per ripulirla e informare sulla raccolta porta a porta

Bollette: Puglia tra le regioni dove si spende meno per il gas

Le bollette luce e gas sono in crescita in tutta Italia a causa, principalmente, dell’aumento del costo dell’energia sul mercato all’ingrosso, che si riflette sui consumatori finali. La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe. it e Tariffe. Segugio. it analizza,