30 anni DIA, mostra e convegno alla Città metropolitana di Bari

La Direzione Investigativa Antimafia compie trent’anni. Nell’ambito delle celebrazioni per questo anniversario, domani alle 16, nella Sala del Colonnato del Palazzo della Città metropolitana di Bari, sarà inaugurata la mostra fotografica “Antimafia Itinerante” alla presenza del direttore della DIA Maurizio Vallone, del sindaco di Bari e della Città metropolitana Antonio Decaro e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L’esposizione, che ha già fatto tappa a Lecce, ripercorre attraverso foto, immagini e cronache dei giornali, i trent’anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della DIA nell’azione di contrasto alle mafie.

La mostra sarà aperta fino a venerdì 25 febbraio (dalle 9 alle 19.00. Si accede con green pass rafforzato e mascherina Ffp2).

Sempre domani alle 18, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, si terrà il concerto dell’orchestra degli alunni della scuola media “Amedeo D’Aosta” di Bari.

Il programma delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della DIA proseguirà giovedì 24 febbraio alle 10, nell’aula consiliare del Palazzo della Città metropolitana, dove si svolgerà il convegno sul tema “Cooperazione internazionale: sfida alla mafia”, a cui parteciperanno, oltre al direttore della DIA Maurizio Vallone, il vice direttore generale della Pubblica Sicurezza - direttore centrale della Polizia Criminale, prefetto Vittorio Rizzi, il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Bari Roberto Rossi, il procuratore capo della Procura Speciale anti corruzione (SPAK) in Albania Arben Kraja, Filippo Spiezia membro nazionale per l'Italia presso l'European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST) e il comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, generale di divisione Pasquale Angelosanto.

Il convegno sarà moderato dal direttore di Telenorba Enzo Magistà.