Arresti a Bitonto, Abbaticchio: «Continuiamo a coltivare semi di speranza»

Ieri sera, a conclusione di una giornata che ha visto sgominato il clan Conte a Bitonto, con l’operazione di Polizia e Dia che ha portato all’arresto in carcere di 43 persone per traffico di droga aggravato dal metodo mafioso, il sindaco Michele Abbaticchio ha messo nero su bianco i suoi pensieri in un post.

“La giornata volge al termine. Ed è stata una giornata importante per tutti noi. Almeno per coloro che sono interessati davvero a questa comunità.

Vorrei ringraziare il procuratore Rossi, il pm Giannella e il dottor Messina, l'amico e mai stanco Fabrizio Gargiulo che lottò con tutti noi in quei giorni tremendi avendo, finalmente, a disposizione il contingente di forze dell'ordine che questo territorio merita davvero. Da quel lavoro fu smantellata una intera infrastruttura militare e, nel nome di Anna Rosa Tarantino, tutti cominciammo a remare in un’unica direzione.

Ringrazio il questore e il Commissariato di Polizia con il suo dirigente dotto Di Lalla, nonché le forze dell'ordine che continuano, con poche risorse, a presidiare la sicurezza di noi tutti.

E permettetemi di ringraziare la RAI, redazione nazionale del TG 3, che in questo servizio ha voluto dedicare attenzione a parte di quello che è stato fatto nella zona 167 dall'attuale e precedente amministrazione. Un riconoscimento che ci spinge a coltivare quei semi di speranza lasciati in un terreno aggredito dalla ferocia della droga e, nonostante tutto, conservati con cura per quei ragazzi e quelle famiglie che ne vogliono trarre beneficio sociale.

Da loro e per loro occorre continuare”.