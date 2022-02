Arresti clan Conte, Pasquale Castellano: «Bitonto non è Scampia»

«Uscendo di casa stamattina, a seguito del blitz di ieri, ho provato un senso di rabbia, voglia di riscatto ed un concetto forte nella mia testa da cittadino: "Bitonto non è Scampia».

Comincia così il post di Pasquale Castellano, consigliere comunale di Officina Partecipata, a commento dei fatti di cronaca di ieri.

«Con tutto il rispetto per un quartiere popoloso della città di Napoli, costruito tra gli anni 70 ed 80 – continua – non può tuttavia essere paragonato ad una città ricca di storia come Bitonto, che negli anni ha dimostrato anche con il suo tessuto produttivo, specialmente agricolo, di essere un'eccellenza in Italia. Certo Bitonto non è una città facile. Al contrario è complessa da gestire, ma è in questi momenti che la città deve riscattarsi e dare segnali a chi nutriva l’ambizione di poterne essere padrone. Il mio personale rammarico è quello di non essere riuscito a tirar fuori dalla fitta rete della criminalità, descritta in queste ore, un numero sufficiente di minori in gamba e di buon cuore, che per varie ragioni hanno purtroppo preso strade sbagliate. Ritengo dunque che da domani il nostro compito di cittadini accanto alle forze dell'ordine debba essere quello di non abbassare mai più la testa».

E lancia la sua iniziativa: «Credo fermamente che la città debba dare un segnale. Venerdì chiederò a tutti quei cittadini che ne avranno voglia e non si sentono rappresentati dal quadro criminale bitontino ad unirsi, così come avevo proposto a dicembre 2019 alla commissione di cui ero presidente, nel fare una passeggiata per la nostra città toccando luoghi simbolo e sensibili alla criminalità. Partendo da piazza “Sylos” alle storiche scalinate del Liceo, passando per Arco Murgolo, via San Luca, piazza Cattedrale, piazza Cavour, Piazza Moro, Corso Vittorio Emanuele, via IV novembre, via Togliatti, via Pertini, fino a giungere alla caserma dei carabinieri. Per questo invito tutti i cittadini e le forze politiche e non di Bitonto a condividere quella che ritengo essere una “Passeggiata scomoda”, che possa essere un "incipit" di vero riscatto. Vi aspetto venerdì 25 febbraio alle 19 in piazza Sylos, anche se in pochi purché onesti, per dimostrare che la nostra città non è solo criminalità».