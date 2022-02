“Agisci come se quel che fai facesse la differenza. La fa” (William James).

È questa la frase che ha fatto da filo conduttore dell’evento divulgativo “Si può fare”, ieri sera al teatro comunale Tommaso Traetta, che ha visto la partecipazione di un ospite eccellente: il professor Mario Tozzi, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Sul palco, insieme a lui, il sindaco Michele Abbaticchio e l’amministratore unico della Sanb Nicola Roberto Toscano. Obiettivo dell’incontro pubblico, moderato dalla giornalista Mariella Vitucci, la sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta differenziata porta a porta che partirà ad aprile. Protagonisti anche bambini e ragazzi delle scuole di Bitonto, Palombaio e Mariotto, che hanno tracciato, attraverso le loro domande, la linea dell’intervento di Mario Tozzi. Punto di partenza, la riflessione sul ruolo del divulgatore: «Una figura che ha il compito di rendere semplici le cose difficili – ha spiegato il professore – e che deve basarsi su fonti adeguate e controllate, sulle quali deve elaborare teorie presentabili e basate sul metodo scientifico».

Il sindaco Michele Abbaticchio ha ribadito la propria fiducia nella capacità di partecipazione e responsabilità dei bitontini, chiamati ad un impegno importante con il passaggio alla raccolta porta a porta. «Potremo fare tesoro – ha aggiunto – dell’esperienza degli altri Comuni e analizzarne buone pratiche ed errori». E ha fatto appello all’impegno e alla collaborazione da parte di tutti.

L’avvocato Nicola Roberto Toscano, riallacciandosi alle parole di Tozzi, ha evidenziato l’importanza di una divulgazione adeguata che possa rendere possibile la «democrazia della conoscenza». L’amministratore unico di Sanb è poi tornato sul tema del porta a porta come «cambiamento che coinvolge tutti noi, destinato a modificare il nostro modo di gestire i rifiuti e che permetterà di migliorare il nostro decoro urbano grazie alla rimozione dei cassonetti stradali». «L’attuale sistema – ha aggiunto – non funziona, perché ci permette di riciclare solo una piccola parte dei rifiuti».

Il professor Mario Tozzi ha poi articolato il suo intervento, costellato di dati e riflessioni sul sistema di gestione dei rifiuti e sull’incidenza dei comportamenti individuali sullo stato di salute del Pianeta, rispondendo alle sollecitazioni e agli interrogativi di alcuni alunni bitontini. Ha illustrato le conseguenze del cambiamento climatico che appare come un problema invisibile e distante ma che invece è sotto gli occhi di tutti. Ha anche raccontato la sua esperienza di ricercatore nelle isole Svalbard, dov’era necessario differenziare i rifiuti in maniera quasi chirurgica, separando i materiali in base a caratteristiche comuni, come ad esempio il colore del vetro, per avviarli a recupero quasi al 100%. Ha lanciato l’allarme sulla urgenza di cambiare le nostre abitudini per tutelare il futuro della Terra, che è viva e respira, e patisce l’inquinamento causato dai “sapiens”. «Pensate al paradosso della plastica – ha detto – un’invenzione straordinaria nata per creare un materiale indistruttibile, che però l’uomo ha destinato all’usa e getta. Si tratta evidentemente di un problema culturale, che non vuol dire tornare all’antico ma rivedere i nostri sistemi improntati al consumismo».

Contributi divulgativi importanti dell’evento, che ha visto una grande partecipazione di pubblico con il teatro Traetta al completo, sono stati i video tutorial della campagna #respirabitonto e i videomessaggi dell’attore Raffaello Tullo, del professor Michele Mirabella e del regista Mimmo Mancini che, con ironia, hanno invitato tutti i bitontini ad mpegnarsi nella sfida della raccolta differenziata porta a porta.