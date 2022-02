Fiera di San Leone anticipata a domenica 3 aprile, soddisfazione degli ambulanti

La Fiera di San Leone è stata anticipata a domenica 3 aprile. La decisione è stata presa nella riunione che si è tenuta al comando della Polizia locale, convocata dall’assessora Marianna Legista e dalla commissaria capo Silvana Dimundo, e sollecitata dal consigliere comunale Emanuele Avellis.

Nello stesso incontro sono state individuate altre due date di recupero dei mercati che non si sono potuti svolgere causa maltempo: le date richieste ed accordate sono domenica 1° maggio e domenica 8 maggio 2022.

A darne notizia è il presidente Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti)-Confcommercio, Luigi Piepoli, che ringrazia l’assessora “per la sensibilità e l’attenzione rivolta alla categoria fin dall’inizio del suo mandato” e la commissaria Dimundo “sempre disponibile”.

“Sono state accolte le istanze degli operatori, che a gran voce hanno chiesto che la fiera, storicamente svolta il 6 aprile, venisse anticipata alla domenica precedente. Svolgere la fiera di domenica – spiega Piepoli – aumenta l’affluenza e di conseguenza le probabilità di incassi, i consumi sono cambiati e sono in continua evoluzione, questa decisione è frutto di un sondaggio fatto non soltanto tra gli operatori ma anche tra la cittadinanza, insomma Boccaccio non me ne voglia, visto che la Fiera di San Leone viene descritta è ricordata nel suo Decamerone come un evento importante che si ripete dal XII secolo, ma per via dei nuovi ritmi di vita, l’idea che si svolga di domenica, alla gente piace. Infine, ad aprile dovrebbe giungere finalmente a termine lo stato di emergenza che ha danneggiato il settore dei mercati e delle fiere, con conseguenze negative sia sul piano economico sia sul piano tecnico amministrativo”.

“Sono soddisfatto del risultato raggiunto a sostegno di una categoria sempre più vessata, prima dalla crisi economica e poi dalle chiusure per Covid. Auguro che sia una serena primavera un buon lavoro a tutti gli operatori ambulanti dei mercati”, conclude Piepoli.