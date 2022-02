No alla guerra, domani sera raduno in piazza Cavour

Un raduno composto e silenzioso per esprimere dissenso contro le azioni di guerra in atto in questi giorni da parte della Russia contro l’Ucraina. È l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale con le scuole di Bitonto, Palombaio e Mariotto. L’appuntamento è fissato per domani, dalle 18 alle 19, in piazza Cavour.

Le scuole del territorio parteciperanno unite al raduno per manifestare contro la guerra ed esprimere solidarietà al popolo ucraino.

L'amministrazione Abbaticchio ha prontamente recepito le istanze dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche, che hanno chiesto di far sentire la voce di bambini, ragazzi e famiglie contrari ad ogni forma di guerra.

Sottolineando l’ennesima prova di unità e sensibilità delle scuole cittadine, che attraverso i propri rappresentanti hanno dato impulso all’iniziativa, l’assessora all’inclusione scolastica, Angela Scolamacchia, invita tutta la città “a partecipare al raduno programmato alle 18 di domani in piazza Cavour, che vuol essere un’importante occasione per gridare il nostro NO alla guerra. Bitonto condanna l'attacco all'Ucraina senza se e senza ma. Facciamo, dunque, sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell'Europa. Facciamolo con i colori della pace".