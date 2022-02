Palazzo Gentile indossa i colori della bandiera ucraina

La facciata di Palazzo Gentile, sede del Comune di Bitonto, ieri sera si è illuminata di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina, oggetto di un violento attacco militare da parte della Russia, che sta tenendo in grave apprensione il mondo intero.

“Con l’illuminazione in giallo e blu della propria sede istituzionale – spiega il sindaco Michele Abbaticchio – l’amministrazione comunale intende esprimere umana vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. La nostra città, che si fregia nel proprio stemma di una perenne tensione alla pace, condanna incondizionatamente la violenza e la guerra e si unisce al coro universale che invoca il silenzio delle armi e il fragore del dialogo”.

L’iniziativa anticipa la manifestazione cittadina che l’amministrazione comunale, in sinergia con tutte le scuole del territorio, ha programmato per domani in piazza Cavour, dalle 18 alle 19.

La consigliera comunale Antonella Vaccaro, che si è unita all’iniziativa di illuminare il principale simbolo istituzionale della città e, raccogliendo il comune sentire dei colleghi dell’assise consiliare, l’ha proposta formalmente, sottolinea con preoccupazione come “solo pochi giorni dopo la celebrazione della Giornata della Memoria, istituita per ricordare quanto di terribile è avvenuto in passato con il fine di seminare e crescere ambasciatori di pace nel mondo, ci ritroviamo ad affrontare una nuova guerra che torna a spaventare l’Europa”.

“Con la proiezione sulla facciata di Palazzo Gentile dei colori della loro bandiera – dichiara Vaccaro – rivolgiamo il nostro fraterno abbraccio ai concittadini ucraini nella speranza che questo incubo termini al più presto”.