Nuovi ambulatori per i pazienti della Neuropsichiatria infantile a Bitonto

Nuovi e più ampi spazi per aumentare le prestazioni e ridurre le liste di attesa in favore degli utenti della Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza a Bitonto e Palo del Colle. Questo l’obiettivo della convenzione firmata tra Asl Bari e Comune di Bitonto, per effetto della quale nelle prossime settimane nei locali dell’ex Tribunale saranno allestiti quattro nuovi ambulatori pronti ad ospitare pazienti e operatori della NPIA.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito i locali della struttura in via Generale Planelli per lo svolgimento di servizi sociosanitari collegati alle attività della Neuropsichiatria infantile.

“Dopo un sopralluogo con l’assessore al welfare Gaetano De Palma – dichiara il sindaco Michele Abbaticchio – abbiamo pensato di portare questo fondamentale servizio in un polo dei servizi sociali di ambito già avviato dal nostro Comune, che continuerà ad essere implementato. Ringrazio la Asl per la sensibilità mostrata in questo partenariato, che va oltre la programmazione iniziale per migliorare la qualità della vita dei nostri bambini”.

“Ringrazio il Comune di Bitonto che ha fornito ulteriori spazi alla assistenza socio sanitaria degli utenti sul territorio. La pandemia ha imposto limitazioni che hanno penalizzato le famiglie, con questa possibilità riprendiamo invece a incrementare le prestazioni e a dare risposte di salute sul territorio”, commenta il direttore generale dell’Asl Bari Antonio Sanguedolce.

Negli ambienti da assegnare alla NPIA saranno svolti trattamenti riabilitativi (logopedia, neuro psicomotricità, training cognitivi); visite specialistiche e valutazioni psicodiagnostiche, in alternativa ed aggiuntive a quelle effettuate nella sede di via Comes. Nel presidio territoriale di assistenza (ex ospedale) di Bitonto rimarrà comunque la sede della centrale operativa, con la presenza di almeno quindici figure professionali. Saranno inoltre garantiti interventi psicoeducativi e di supporto alle famiglie, incontri periodici con associazioni di familiari e infine interventi di rete nell’ottica di reale integrazione socio sanitaria, già ampiamente realizzati per gli utenti del territorio di Bitonto e Palo del Colle, che saranno i fruitori di tali prestazioni.

Soddisfatto dell’iniziativa il dottor Giuseppe Cipolla, responsabile dell’unità operativa area nord della NPIA: “L’ampliamento della nostra sede attuale nasce dalla necessità di soddisfare le richieste di famiglie e associazioni, specie dopo la pandemia e le restrizioni che ha comportato. Utilizzeremo i nuovi locali per aumentare le prestazioni e ridurre le liste di attesa in favore di un bacino di utenza che ad oggi conta circa 170 pazienti, oltre ai 500 che vengono seguiti nel percorso di integrazione scolastica”.

La Asl assicurerà, oltre al personale, anche gli arredi e le attrezzature per svolgere gli interventi diagnostico terapeutici e riabilitativi. L’area tecnica è già al lavoro per adeguare in tempi brevi gli spazi e renderli immediatamente disponibili, anche per accogliere, oltre che i servizi afferenti alla Neuropsichiatria Infantile, anche le attività di competenza della Commissione Invalidi Civili.