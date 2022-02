Palombaio, nella scuola di via Aspromonte verrà sostituito il generatore di calore

Da domani fino a mercoledì 2 marzo nel plesso di via Aspromonte dell’istituto comprensivo Don Tonino Bello di Palombaio verranno eseguiti i lavori per la sostituzione del generatore di calore dell’edificio, necessario per il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento. La sospensione delle attività didattiche è stata disposta da un’ordinanza a firma del primo cittadino

Dopo la sostituzione dell’intera dorsale dell’edificio a novembre scorso, dovrebbe chiudersi finamente la serie di malfunzionamenti che hanno interessato negli anni la scuola di via Aspromonte a Palombaio.