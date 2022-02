Entusiasmo, gioia e curiosità hanno caratterizzato le attività della Festa dell’Albero nell’ambito del progetto “Green School” organizzato dal movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita con i ragazzi delle classi seconde e terze del circolo didattico Caiati.

Sono state piantumate otto differenti specie di arbusti per un totale di 32 piantine tra alloro, ginestra, tamerice, ginepro, viburno, mirto, biancospino e fillirea, con un’adozione per ogni corrispettiva classe. La voglia di contatto con la natura e con la nuda terra rappresentano appieno un seme di speranza che soprattutto con i più piccoli può crescere rigoglioso. “Perché la speranza è qualcosa che possediamo all’interno di noi e che è direttamente collegata al coraggio e alla voglia di cambiare le cose, perché sperare non vuol dire aspettare, ma agire affinché i nostri desideri diventino realtà. Agiamo per cambiare”, scrivono gli attivisti di VogliAMO Bitonto Pulita, che ringraziano per la disponibilità e collaborazione tutte le insegnanti.

Appuntamento a metà marzo con l’Orto in condotta, secondo step del progetto “Green School”.