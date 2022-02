Va in pensione Gaetano Paciullo, comandante della Polizia locale

Raggiunto il limite massimo di anni di servizio, il maggiore Gaetano Paciullo lascia il comando del Corpo di Polizia locale e va in pensione.

Alla carriera lavorativa del comandante Paciullo, testimone e protagonista per oltre quarant'anni delle vicende umane e professionali dei vigili urbani e della storia cittadina, l’amministrazione comunale rende omaggio, conferendogli un encomio solenne.

Questo il testo integrale dell’encomio, che reca in calce le firme del sindaco Michele Abbaticchio e dell’assessore alla Polizia locale Cosimo Bonasia:

“Il Comandante Maggiore Gaetano Paciullo è stato costantemente un solido e sicuro punto di riferimento per il corpo di Polizia locale, la macchina amministrativa comunale e tutta la comunità cittadina. In questi anni ha affiancato con grande professionalità sindaci, assessori e consiglieri comunali, che si sono succeduti al governo della nostra città. La sua carriera lavorativa è stata caratterizzata da alto senso del dovere, responsabilità, dedizione, abnegazione e senso civico. Caratteristiche che ne hanno esaltato le doti umane e professionali sino all’ultimo giorno di servizio, prestato nell’esclusivo interesse della tutela della nostra comunità. Il Comune di Bitonto esprime, oggi, profonda e sincera gratitudine al Comandante Gaetano Paciullo, che resterà sempre per noi tutti fulgido ed encomiabile esempio di onesto e leale servitore del Bene Comune”.