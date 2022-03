Via Crucis meditata in diretta dalla Chiesa di San Domenico

Inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, la Quaresima, “tempo forte” in preparazione alla Pasqua, culmine dell’anno liturgico. L’arciconfraternita del Santissimo Rosario, che da re secoli organizza la processione dei Misteri, si dispone a vivere, pur nel perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, questo itinerario di preparazione e rinnovamento spirituale: ogni domenica di Quaresima, a partire dal 6 marzo, dopo la santa messa delle 18 si terrà la tradizionale Via Crucis meditata, presieduta dal padre spirituale don Ciccio Acquafredda e animata dai confratelli in abito di rito. Commoventi e struggenti melodie si alternano alle preghiere e meditazioni, alle invocazioni dialogate tra il celebrante e i fedeli, mentre un’atmosfera di penombra immerge tutti nel dramma della Croce.

Quest’anno, per rispetto delle normative anti Covid, la Via Crucis sarà trasmessa, grazie alla collaborazione con GoStreaming, in diretta sull’emittente televisiva DeltaTv (canale 78 del digitale terrestre) e sulle pagine facebook Arciconfraternita SS. Rosario - Bitonto e Monte dei Morti della Misericordia - Bitonto (dove sarà trasmessa anche la santa messa).