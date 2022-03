Stop temporaneo al servizio di raccolta rifiuti. Sanb invita a non usare i cassonetti

Nei prossimi giorni il servizio di raccolta dei rifiuti subirà uno stop, in attesa che si sblocchi la situazione relativa alla temporanea chiusura dell’impianto di Conversano, operativa già da ieri.

Lo comunica la Sanb, Servizi Ambientali per il Nord Barese Spa, società incaricata della gestione unitaria del servizio di igiene urbana nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Terlizzi e Ruvo di Puglia, che invita i cittadini a collaborare per contenere gli inevitabili disagi, riducendo o evitando temporaneamente, per quanto possibile, il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali.