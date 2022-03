Lo sport bitontino scende in campo con i colori gialloblù dell’Ucraina

Mai così vicini.

È uno dei principi cardine dello sport, quello di unire gente e tifosi, nazioni e popoli, storie e culture.

Ed è proprio partendo dal concetto di unione che il giornalista Nicola Lavacca, fiduciario Coni per la città di Bitonto, ha proposto a tutte le società sportive bitontine impegnate nel week end di scendere in campo indossando i colori gialloblù in onore del popolo ucraino martoriato in questi giorni dalla guerra.

Un'iniziativa, quella di Lavacca, accolta – e diversamente non avrebbe potuto essere – con grande slancio da parte delle società sportive bitontine che, rispettando gli aspetti logistici e burocratici delle gare che andranno ad affrontare, porteranno con sé in campo, assieme ai colori neroverdi, quelli giallo blu.

Un piccolo gesto, ma talvolta la grandezza delle cose sta proprio tutta lì.