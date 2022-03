Droga e consumatori ricchi, Leo Palmisano: «Non c'è da stupirsi, è sotto gli occhi di tutti»

Domanda e offerta sono le leve del mercato, e la piazza degli stupefacenti non sfugge a questa legge. Gli arresti dei giorni scorsi a Bitonto, che hanno scoperchiato un ramificato sistema di stampo mafioso costruito sullo spaccio di droghe, hanno messo a nudo anche un’enorme platea di consumatori abituali che alimenta questo mercato.

Un’analisi lucida e globale del problema non può limitarsi quindi ad una sola faccia della medaglia (chi spaccia) ma deve allargarsi al suo rovescio (chi compra). E qui si apre un mondo, fotografato dagli ultimi dati Istat: 4 milioni gli italiani che hanno utilizzato almeno una sostanza stupefacente illegale e, di questi, mezzo milione ne fa un uso frequente. Sono stimati in 6,2 milioni i consumatori di cannabis, un milione quelli di cocaina, 285mila gli eroinomani e 590mila i consumatori di droghe sintetiche come ecstasy e amfetamine. La spesa per il consumo di stupefacenti nel nostro Paese ammonta a 14,4 miliardi di euro (40% per cocaina, 28% per cannabis e 16% per eroina). Le attività economiche connesse al mercato delle sostanze stupefacenti rappresentano il 75% del business illegale e pesano per lo 0,9% sul pil.

Il profilo del consumatore di droga è variegato per età, cultura, condizione socio economica, e ad ognuna di queste variabili corrispondono tipologie diverse di stupefacenti e differenti modalità di approvvigionamento. Ad aprirci le porte su questo universo è il sociologo barese Leo Palmisano, coordinatore dei Cantieri dell’Antimafia sociale. Dal suo osservatorio, come direttore artistico del più grande progetto di lettura sulla legalità e sulle mafie, ogni anno incontra circa 40 amministratori pubblici, 150 prèsidi, 300 docenti, direttori di carceri e parroci. «Tutti – dice – raccontano di dipendenze in aumento, dalle droghe al gioco d’azzardo, e sottolineano la diffusione del consumo di stupefacenti fra gli adulti benestanti».

Il blitz dei giorni scorsi a Bitonto ha portato alla luce una sorta di “welfare” illegale, legato allo spaccio di stupefacenti. L’opinione pubblica si è interrogata e ha commentato. Da circa una settimana infuria la polemica su una dichiarazione pubblica del sindaco Michele Abbaticchio, che ha denunciato il consumo di droga da parte di professionisti bitontini “per mantenere sempre alto lo standard di efficacia ed efficienza”.

Condivide la denuncia del sindaco Abbaticchio, e come giudica la reazione dei professionisti bitontini?

«È chiaro che non si tratta di una denuncia all’intera categoria. Ma non si può negare l’evidenza di un fatto: esiste una società benestante che viene prevalentemente dal mondo dell’investimento finanziario, che fa uso di sostanze stupefacenti. Del resto la cocaina in Italia ha cominciato ad essere consumata negli ambienti della finanza milanese, come “moda” importata da Wall Street. E il consumo della cocaina di qualità superiore è rimasto appannaggio dei ricchi. Idem per l’eroina».

Esiste un profilo del consumatore di droghe?

«No, l’uso di droghe è trasversale e in crescita. L’arricchimento delle mafie italiane è dovuto quasi esclusivamente all’aumento del consumo di stupefacenti, soprattutto cocaina, eroina e marijuana. Intanto va premesso che non esiste la cocaina ma le cocaine: quelle di “alta qualità” per i più facoltosi, e quelle via via meno pure a costi più bassi. È chiaro che il prezzo è un discrimine nel grande mercato dei consumatori. Alle statistiche sfugge il numero dei tossicodipendenti ricchi, quelli che possono permettersi di rivolgersi a medici privati anziché ai SerD, i servizi pubblici per le dipendenze patologiche. Tra i liberi professionisti, ed io aggiungo tra gli imprenditori, è parecchio diffuso il consumo di stupefacenti e non si rivolgono ai pusher di strada ma la sostanza se la fanno consegnare direttamente a casa. È un sistema di delivery della droga che si organizza con consegne a domicilio riservato ai più facoltosi, mentre gli altri vanno a comprare droga in strada o nelle piazze di spaccio».

È utile un’analisi del mondo dei consumatori di droghe?

«Assolutamente sì, anzi necessaria. Michele Abbaticchio ha puntato il dito contro i consumatori perché sono loro che alimentano la criminalità organizzata e la mafia locale. Il consumo crescente di stupefacenti va criminalizzato, perché sta favorendo l’insorgenza di nuovi sistemi criminali. Mi stupisco che delle associazioni di professionisti smentiscano ciò che è sotto gli occhi di tutti, è la solita storia dei vizi privati e delle pubbliche virtù. Se il consumo di droga diventa dipendenza, ha un costo socio sanitario che ricade sulla collettività. Non c’è da scioccarsi quando si dice una cosa che corrisponde al vero. Negare che il consumo di droghe avvenga in quote non irrilevanti della libera professione mi sembra negare l’evidenza, e chi compra quelle sostanze fa arricchire le mafie. I clan Conte, Parisi, Strisciuglio, Capriati hanno costruito le loro fortune sulla droga. Questo è un problema e non un fenomeno, e le associazioni di categoria dovrebbero collaborare a denunciarlo, come fa Confindustria quando denuncia i soci che fanno ricorso a capitali mafiosi. Il consumo di sostanze stupefacenti non è un fatto personale o privato, perché ha conseguenze sociali: arricchisce le mafie e toglie i ragazzi dalla scuola per metterli a spacciare».