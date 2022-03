AgriCultura: oggi l'incontro di animazione territoriale con le Pro Loco

Si terrà oggi in Fiera del Levante (Padiglione 152 della Regione Puglia), a partire dalle 10.30, un incontro di animazione territoriale con le Pro Loco UNPLI dell’area metropolitana di Bari, aperto alle 40 Pro Loco del territorio.

Interverranno il sindaco di Bitonto e vicesindaco metropolitano Michele Abbaticchio, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese Sante Levante, Damiano Petruzzella del Ciheam Bari e Rocco Lauciello presidente UNPLI Puglia.

AgriCultura è un progetto inedito per ragazzi e ragazze tra i 16 e i 24 anni usciti anticipatamente dal percorso scolastico, non occupati, disoccupati, neet (neither in employment nor in education or training). Lo scopo è accompagnarli in un percorso di inserimento lavorativo ed autoimprenditorialità, attraverso un programma di 300 ore, totalmente finanziato, nelle aziende del territorio, per sviluppare nuove competenze e nuovi prodotti e servizi.

Sono state ben 282 le domande dei giovani finora pervenute. Significativo è stato il ruolo delle Pro Loco dell’area metropolitana di Bari, che prontamente hanno risposto alla chiamata e che con entusiasmo e impegno stanno seguendo 10 team di giovani in 7 città (Corato, Ruvo, Toritto, Monopoli, Sammichele, Conversano, Sannicandro).

Proprio alla luce di questa importante partecipazione, tutte le Pro Loco del territorio sono state inviate a partecipare all’evento di oggi, nel corso del quale saranno raccontati alcuni tra i più interessanti progetti realizzati dalle Pro Loco già coinvolte e sarà presentato il nuovo avviso pubblico del progetto AgriCultura, per costituire nuovi team.