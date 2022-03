Aiuti al popolo ucraino, punto di raccolta in corso Vittorio Emanuele

Il gruppo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato Terlizzi/Bitonto sta organizzando la raccolta di aiuti umanitari da far giungere al popolo ucraino.

Due i punti di raccolta: a Bitonto in corso Vittorio Emanuele 8, aperto dalle 9.30 alle 11; a Terlizzi in via Mazzini 2, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

COSA SERVE

Farmaci e kit di primo soccorso (bende sterili, bende occlusive, bendaggi emostatici, bendaggi rigeneranti, tourniquet laccio emostatico, bendaggi addominali, tamponi emostatici, lacci emostatici, polvere emostatica, antinfiammatori, antidolorifici, aghi per decompressione toracica, siringhe, flebo, pomate per ustioni, teli porta feriti, tubi nasotracheali, tachipirina, Oki, tubi nasofaringei di diverse dimensioni, I-Gel dispositivo sovra glottideo monouso verde, accesso intraosseo Fast, accesso intraosseo BIG, paracetamolo 500 mg, Tramadolum, Naloxone, saturimetro, acido tranexamico, cloruro di sodio 100 ml (tantoooo per acido tranexamico), Ondansetron 4 mg, Fentanyl, Moxifloxacina, Ertapenem, kit per cricotirotomia, junctional tourniquet, stecca SAM splint pieghevole, collare cervicale, cоperte termiche, Voluven 6% (preferibilmente di plastica), soluzione di Ringer (preferibilmente di plastica), sistema di gocciolamento endovenoso, ago cannulla Venflon 18 G / 14 G / 22 G, cerotti chirurgici, forbici tattiche, marcatori tumorali, cіntura per la stabilizzazione delle fratture pelviche)

Alimentari a lunga scadenza (zuppe pronte, tonno in scatola, legumi in scatola, noodles istantanei, parmigiano e grana sottovuoto, cioccolato fondente, miele in monoporzioni, latte condensato, latte in polvere, frutta secca, noccioline, grissini, taralli, gallette di riso, the, caffè macinato)

Prodotti per l’igiene personale (sapone mani, salviette umidificate, ovatta, spazzolini da denti, gel igienizzante mani, dentifricio, perossido di idrogeno,

Abbigliamento (indumenti termici, abiti sportivi e calzature da uomo, calze di caldo cotone).