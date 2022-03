Una strada di Bitonto dedicata a “mamma Lucia” Spadone

Bitonto ricorda “mamma Lucia” Spadone intitolandole una strada: quella che va dall’incrocio di via Generale Francesco Planelli all’altezza del liceo Galilei, in direzione del Circolo Tennis. L’inaugurazione della targa stradale è avvenuta ieri mattina, alla presenza dell’assessora Marianna Legista e di un gruppo di cittadini e parenti di Lucia Spadone, vissuta fra il 1896 e il 1975, ostetrica comunale in attività dal 1916 fino al 1966 a Bitonto. L’iniziativa, partita da Graziano Lisi nel lontano 2013 con l’avvio di una raccolta firme, è giunta ieri a compimento.

In mezzo secolo di attività, l’ostetrica bitontina ha abbracciato per prima sul petto circa 25mila bambini. Da qui il soprannome affettuoso di “mamma Lucia”, per una donna che univa alla competenza professionale una speciale premura umana. «Una figura che descrive perfettamente la Bitonto dell’epoca, una città legata alla sua dimensione rurale, povera e che fu sconvolta dai due conflitti mondiali»: così è stata ricordata nella cerimonia di ieri.

A Lucia Spadone è dedicato uno dei 40 racconti del volume “Piccole storie di grandi donne fra Bari e Bitonto”, fresco di stampa per Secop Edizioni.