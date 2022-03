Porta a porta, volontari in campo per la campagna informativa

Domenica scorsa si è svolta la seconda giornata informativa sul nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, il cui avvio è previsto per aprile.

I volontari dell’associazione Fare Verde e del comitato Ambiente è Vita, con postazione all’ingresso della villa comunale, hanno esaurito tutte le brochure messe a disposizione dalla Sanb, segno che i cittadini hanno recepito i messaggi lanciati nei mesi scorsi ma avvertono ora l’esigenza di confrontarsi “dal vivo” con i volontari per ricevere ogni utile informazione e sciogliere i numerosi dubbi.

Parole di apprezzamento sono giunte per l’opera di tutti volontari da parte di Riccardo Napoletano della Sanb, che sta seguendo passo dopo passo la campagna e che ha dichiarato di «apprezzare la maniera serena con cui i volontari si stanno rapportando con i cittadini, creando uno spirito ricettivo, positivo e collaborativo».

Beppe Cazzolla, responsabile di Fare Verde Bitonto, non nuovo a questo tipo di campagne di informazione e sensibilizzazione, ha rimarcato il concetto che la loro è un’opera di volontariato che costituisce da sempre il punto fermo dell’associazione: «Vogliamo lavorare ed essere ripagati da un ambiente più pulito e più integro, donando il nostro impegno, ben consci che la soddisfazione di essere stati utili lo ripagherà».

La giornata di domenica è stata impreziosita dalla visita di alcuni reparti dei gruppi Scout Agesci Bitonto 1 e 3 che, nell’ambito dei loro progetti educativi, hanno deciso d’intraprendere una serie di azioni per la conoscenza del territorio e di collaborazione con altre realtà. I ragazzi, dopo aver ascoltato le parole dei volontari e appreso le nozioni basilari sulla raccolta differenziata e sul sistema porta a porta, si sono impegnati a diventare, a loro volta, ambasciatori nelle proprie famiglie e nelle varie comunità da loro frequentate.