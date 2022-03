Porta a porta, Sanb: «Non utilizzare le buste dei kit prima della partenza del servizio»

Dal 14 febbraio è iniziata a Bitonto, da parte degli operatori Sanb, la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta che partirà il mese prossimo. Il kit è composto da un mastello e un sotto lavello forato per l’umido, un mastello per il vetro ed uno per la carta, oltre a rotoli di sacchetti di diverso colore: gialli per la plastica, grigi per il secco residuo (spazzatura indifferenziata) e compostabili per l’umido.

Da qualche giorno si notano per strada, accanto ai cassonetti, buste destinate al porta a porta utilizzate invece come normali sacchetti della spazzatura. Questo potrebbe causare scompensi nella gestione delle forniture.

Ecco perché dalla Sanb giunge una raccomandazione ai cittadini: non utilizzare le buste fornite nei kit prima della partenza del servizio porta a porta.