Aste e Bilancieri entra a far parte del Circuito Tricolore ASI

L’automotoclub storico Città di Bitonto “Aste e Bilancieri”, fondato vent’anni fa, entra a far parte a pieno titolo del Circuito Tricolore ASI, format nato nel 2021 che impreziosisce il calendario per gli appassionati, composto da ben dieci eventi dedicati alle auto e cinque alle moto, selezionati tra i più prestigiosi del panorama nazionale.

Il Circuito Tricolore ASI racchiude una serie di manifestazioni che finalizzano i più recenti protocolli d’intesa che l’Automotoclub Storico Italiano ha siglato con importanti istituzioni nazionali come la cabina di regia di Benessere Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Cultura e del Turismo, l’Anci, l’Associazione Città dei Motori e gli Stati Generali del Patrimonio Italiano. In programma eventi automobilistici e motociclistici dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con le sue precise peculiarità.

L’evento automobilistico curato da Aste e Bilancieri – Sulle Strade della Pugliesità DOC 2022 – giunto alla ventesima edizione e vincitore di ben 8 Manovelle d’Oro, nato per far conoscere le bellezze e la cultura della Puglia, si svolgerà tra terra e mare, tra il sud barese e le province di Brindisi e Taranto, dal 2 al 5 giugno prossimi. E vedrà, anche quest’anno, la originalissima e divertente Festa Contadina ambientata in un’antica masseria fortificata, con ogni partecipante nel tipico costume “contadino” della propria regione.