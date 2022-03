Emergenza Ucraina, parrocchia di Palombaio prepara progetto di accoglienza profughi

Le immagini di distruzione, morte e miseria arrivano come un continuo stillicidio dal territorio ucraino: è la modalità che televisioni e social media stanno utilizzando per diffondere il racconto del conflitto portato da Putin nel cuore dell’Europa.

Ma è la crisi umanitaria l’aspetto che sta preoccupando tutti gli Stati europei, e ovviamente anche l’Italia. Oltre un milione e mezzo di persone, da quando lo scorso 24 febbraio la Russia ha invaso l’Ucraina, hanno già lasciato le loro case in cerca di rifugio in altri Paesi. La fuga in corso, sottolinea l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, è “la crisi di profughi più veloce in Europa dalla seconda guerra mondiale”. Al 6 marzo, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, in Italia sono arrivati 14.237 cittadini ucraini: Le principali destinazioni, fa sapere sempre il Viminale, “risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia”.

In totale, si conteggia che circa un milione e mezzo di persone hanno già lasciato l’Ucraina e, a tal proposito, l’Italia sta mettendo a punto le modalità di accoglienza dei profughi attraverso una rete tra Caritas, Prefetture e Protezione civile.

Proprio aderendo all’invito rivolto dalla Caritas diocesana, la parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio sta preparando un progetto di accoglienza per alcune famiglie ucraine, reperendo la disponibilità di appartamenti liberi o sfitti. Il progetto si articolerà non solo nella indivudazione di immobili ma anche nel sostegno economico alle famiglie ospitate, attraverso una sottoscrizione volontaria da parte dei cittadini.

Chi volesse maggiori informazioni può contattare il numero WhatsApp 376 0420380 o parlare direttamente con padre Fulvio Procino.