Palloncini rossi contro la guerra: flash mob degli alunni della Cassano-de Renzio

«Immagina non ci siano nazioni / non è difficile da fare / niente per cui uccidere e morire / e nessuna religione / immagina tutta la gente / che vive in pace» (John Lennon, “Imagine”)

Per sensibilizzare gli alunni alla pace e veicolare in senso positivo le emozioni legate a questo difficile momento storico, la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Cassano-de Renzio (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) è impegnata in una serie di iniziative.

Lunedì 7 marzo il dirigente scolastico Saverio Pansini ha incontrato gli alunni della primaria Cassano, dialogando sul difficile momento che il mondo intero sta vivendo, in modo da raccogliere i vissuti dei più piccoli e offrire loro sostegno. Di seguito è stato proiettato il video “Banksy with Sirya”. In conclusione, il canto del brano simbolo della pace: “Imagine” di John Lennon.

Martedì 8 marzo è stata la volta dei bambini più piccoli, che hanno poi assistito alla proiezione di un video sull’arcobaleno e sui colori della pace. L’incontro si è concluso con la visione di un filmato sul brano “Imagine” di John Lennon.

Oggi il video “Banksy with Sirya” sarà proiettato nell’androne al primo piano della scuola media de Renzio, alla presenza del dirigente Pansini. Durante l’assemblea sarà dato spazio a brevi commenti e riflessioni degli alunni sul senso della guerra e sull’urgenza della pace. Seguirà un flash mob per la pace che coinvolgerà i tre plessi: ciascun alunno avrà un palloncino rosso, non a elio, in tema con il video “Banksy with Sirya”. Alle 10.30 tutte le classi andranno nel cortile esterno della propria scuola e, debitamente distanziati, occupando le postazioni dei punti di ritrovo/evacuazione, intoneranno il canto “Il mio nome è mai più” agitando bandiere della pace, dell’Ucraina e cartelloni a tema.

A conclusione del canto, tutti scandiranno il motto “L’unica vittoria è la pace”.