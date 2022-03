Rifugiati ucraini ospitati a Bitonto da privati, il Comune invita a segnalarne i dati

Alcuni cittadini ucraini in fuga dalla guerra hanno raggiunto spontaneamente i comuni della provincia di Bari, trovando ospitalità in abitazioni di familiari o conoscenti.

Il Comune di Bitonto, per rispondere ad una specifica richiesta giunta dalla Prefettura di Bari, invita i residenti che, dimostrando grande sensibilità e solidarietà, stanno accogliendo in città in queste ore i rifugiati ucraini, a segnalare la loro presenza comunicando generalità e dati di contatto con una e-mail all’indirizzo sindaco@comune.bitonto.ba.it.

Gli uffici comunali potranno così inviare i dati alla Prefettura, interessata ad avere un quadro completo della situazione, in modo da coordinare al meglio sul territorio provinciale l’organizzazione della rete dei servizi socio sanitari necessari.