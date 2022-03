Lo sport che include: a Bitonto Quartieri in Movimento

Sarà una giornata di sport e inclusione, oggi a Masseria Lama Balice, per un importante momento di formazione nell’ambito del progetto Quartieri in Movimento… tra Sport e Competenze, vincitore del bando “Sport di Tutti - Quartieri” promosso da Sport e Salute SpA e condotto dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Laureati in Movimento.

La FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla), tra i numerosi partner di progetto, condurrà oggi la seconda parte del corso di formazione teorico pratico che interesserà gli studenti del liceo scientifico e artistico Galileo Galilei di Bitonto, laureandi in Scienze delle attività motorie e sportive e Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata dell’Università di Foggia e gli animatori sportivi della parrocchia Santissimo Sacramento di Bitonto.

La prima parte del corso è stata realizzata il 9 e 10 marzo attraverso un webinar in cui il team di psicologi di Laureati in Movimento ha avviato gli studenti selezionati alle azioni di affiancamento progettuale.

L’evento targato FPICB, realizzato in presenza del presidente nazionale Francesco Bonanno e del delegato regionale Vito Sasanelli, prevede gli interventi del presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Puglia Giuseppe Pinto e del delegato regionale FISDIR (Federazione Italiana Sport degli Intellettivo Relazionali) Floriana De Vivo.

Grazie all’intervento progettuale e alla condivisione di intenti con l’amministrazione comunale di Bitonto, è stato creato un presidio sportivo, sociale e culturale nei quartieri 10-11-12, dove per dodici mesi verranno realizzate attività diversificate gratuite per la promozione di valori inclusivi, di uguaglianza e aggregazione. Nell’occasione la FPICB donerà un tavolo di calcio balilla per il presidio e i suoi utenti, come segno tangibile della volontà di diffondere sani valori e obiettivi propositivi attraverso l’attività sportiva paralimpica e le progettualità messe in atto grazie alla cooperazione tra i soggetti coinvolti. Un’occasione di scambio, incontro e arricchimento attraverso le regole e i segreti del calcio balilla, sport aggregativo e dalla forte valenza sociale, grazie al quale atleti e tecnici hanno la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità e i propri talenti, nessuno escluso.