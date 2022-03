Lutto cittadino per la morte del maestro Marco Vacca

Il sindaco Michele Abbaticchio ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera città per la morte del maestro Marco Vacca.

Sarà lutto istituzionale in occasione della cerimonia funebre, in programma alle 16.30 nella basilica dei Santi Medici, per l’ultimo saluto ad una delle figure più carismatiche e amate della storia cittadina, protagonista di un impegno appassionato e incondizionato, sempre attento alle esigenze degli ultimi e meno fortunati, nella scuola, nella chiesa e nella società civile.

In tanti lo ricordano premuroso educatore e maestro elementare, vivace animatore delle comunità parrocchiali, raffinato conoscitore e divulgatore dell’arte cinematografica, curioso studioso della storia cittadina e della cultura popolare.

Tutti gli hanno sempre riconosciuto doti di grande umanità, che ne hanno contraddistinto anche l’impegno politico e amministrativo, quando è stato chiamato a svolgere l’incarico di consigliere comunale e di assessore.

“Ai suoi figli – ha scritto il sindaco Abbaticchio in un commosso post sui social – va la nostra gratitudine per averci permesso di condividere così tanto di un uomo così prezioso”.