Borse di studio Avis, il presidente Rutigliano: «Il volontariato ha bisogno dei giovani»

AAA cercasi giovani responsabili e generosi! È questo il messaggio che l'associazione Avis Bitonto, attiva dal dicembre 2018, vuole lanciare con il bando 2021/2022 per l'assegnazione di tre borse di studio, del valore di 150 euro ciascuna, rivolta agli studenti che si diplomeranno in questo anno scolastico.

L'obiettivo – spiega il presidente Massimo Rutigliano a BitontoLive – è «avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato, in particolare a quello della donazione di sangue, e spingerli ad impegnarsi in qualcosa che possa davvero essere utile agli altri, in maniera anonima e gratuita». Non solo: lo scopo dell'associazione è far comprendere ai giovani che lo studio e il senso di responsabilità verso gli altri possono e devono andare nella stessa direzione.

«La nostra proposta ha sicuramente l'obiettivo di garantire un giusto ricambio generazionale all'interno della nostra realtà, unendo solidarietà e meritocrazia scolastica, ma anche far capire che il valore del contributo non è soltanto economico, è soprattutto un riconoscimento all’impegno dei ragazzi e al senso di responsabilità verso lo studio», precisa Rutigliano.

Per questo le borse di studio saranno assegnate esclusivamente a studenti bitontini che si diplomeranno negli istituti scolastici cittadini: l'istituto tecnico economico Vitale Giordano, l'istituto professionale di moda ed economia De Gemmis, l'istituto Volta-De Gemmis, il liceo classico linguistico Carmine Sylos e il liceo scientifico artistico Galileo Galilei.

Potranno beneficiare del contributo economico solo gli studenti che avranno ottenuto la votazione di 100 o 100 e lode all'esame di maturità, che risultino iscritti ad un corso universitario nell'anno successivo e che siano già donatori Avis oppure parenti diretti (figli o fratelli) di associati ad Avis Bitonto che nell'anno in corso abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue entro la data di scadenza del bando, fissata al 30 ottobre 2022.

«È la prima volta che abbiamo deciso di ricorrere al metodo delle borse di studio per attirare i giovani al mondo del volontariato, che è in crisi e ha bisogno di forze nuove», ha aggiunto il presidente. Che vorrebbe portare la sua esperienza come modello e punto di partenza anche per i più giovani che sentano il desiderio di fare volontariato: «Ho iniziato a 18 anni ad impegnarmi attivamente per le donazioni di sangue, che sono fondamentali per il nostro territorio, e proprio con il volontariato sono riuscito ad acquisire tutta una serie di valori, fondamentali per un uomo, che davvero ti fanno capire quanto ognuno sia importante nella società in cui vive, quando si dona all'altro».

«Quello che vorrei dire ai giovani di Bitonto è questo: l'Avis da sempre si contraddistingue per integrità morale, trasparenza e correttezza. Ma siamo soprattutto una grande famiglia, che ha bisogno di ognuno di voi. Insieme possiamo salvare tante vite!», conclude Massimo Rutigliano.

Per informazioni: 392 4649410 - pagine Facebook e Instagram "AVIS Bitonto" - bitonto.comunale@avis.it.